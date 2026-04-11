生まれ育ったまちの魅力をSNSで投稿しているインフルエンサーの女性。 仕事でもプライベートでも “佐世保愛” を発信しています。 【NIB news every. 2026年3月11日放送より】 ◆まだまだ知らない情報を発信したい 駅でのひと時を映した画像。 青春時代を思い出す、懐かしさが蘇る 1枚です。 撮影するのは、季節のうつろいを感じる美しい風景など。 見る人を、まるでその場にいるような感覚