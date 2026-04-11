お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が11日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。家庭でのお財布事情を語った。お金の管理について聞かれた岩井は「独身の時は母親に全部預けて、そこから毎月使う額をもらうっていう10代アイドルシステム」と明かした。タレントの藤本美貴は「昔そうだった」と回想。「親が全部使っちゃってる家とかあった」と振り返った。岩井は「結婚したんでそれを継続