歌手の和田アキ子（76）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。大ファンの大物ジャーナリストのゲスト出演を喜ぶ場面があった。アシスタントの垣花正アナウンサーが再来週25日のゲストがジャーナリストの池上彰氏であることを告知。和田は以前からファンであることを公言しており、「いいねー、素敵。変な言い方ですけど、こんな番組に出て