◇MLB ロイヤルズ 2-0 ホワイトソックス(日本時間11日、カウフマン・スタジアム)ホワイトソックス・村上宗隆選手が「3番・ファースト」でスタメン出場。4打数無安打3三振で2試合連続ノーヒットとなりました。前日の同カードでは2四球&本塁へヘッドスライディングで生還など、チームの勝利に貢献していた村上選手。この日は相手先発左腕のクリス・ブービック投手に、第1打席はアウトローのスライダーで見逃し三振に倒れます。第