◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月11日バンテリンD）阪神の森下翔太外野手（25）が3試合連続の一発を放った。初回、2死走者なしで迎えた第1打席、中日・大野の3球目の147キロ直球を完ぺきに捉えて左中間のホームランウイングに飛び込む今季6号の先制ソロ。9日のヤクルト戦から3試合連発と手が付けられない好調ぶりだ。前日10日も中日の選手より早くホームランウイング“1号”を放り込んでおり、敵地の特性を生かして