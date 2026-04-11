「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースが劇的なサヨナラ勝ちで、メジャー３０球団で最速の１０勝に到達した。九回、守護神ディアスが３点差を追いつかれるまさかの展開。だが、その裏にドラマが待っていた。２死走者なしからマンシーが右越えに劇的なサヨナラ弾。マンシーはこの試合３発の大暴れとなった。両手をあげてダイヤモンドを一周したマンシーを本塁ベースでナインが出迎え。歓喜の