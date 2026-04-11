ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、オーストラリア遠征中のＵ２３日本代表の第３戦、４月１１日（土）に行われるＵ２０オーストラリア代表戦に臨む試合登録メンバー２６名を発表しました。 チームを率いるエディー・ジョーンズＨＣが「私たちはオーストラリアＵ２０を倒しに来ていますから、そこにピークを持っていきます」と話していた、この遠征の