昨年８月、娘２人とマレーシアに「母子留学」で移住したタレント・優木まおみ（４６）が１１日、「生存確認ポスト」として５カ月ぶりにＸを更新した。優木は１１歳長女、８歳次女（※いずれも当時）とともに「英語とかを」勉強するため、「母子留学」でマレーシアに旅立った。美容師の夫は仕事のため、日本に残っている。昨年１１月１５日以来となったＸでは、「おはようございます相変わらずマレーシアに大体います」と報