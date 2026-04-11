少子化の影響で小学校の閉校や統合が相次いでいます。その流れは都市部の横浜市でも進んでいました。【映像】「この学校で卒業したかった」児童たちの声この春、横浜市に新たな小学校が誕生しました。児童数の減少を受けて、近隣の2つの小学校が1つになり、新しい学校としてスタートしたのです。統合によりこれまでの校舎と別れを迎えることになったのは、創立45年の南舞岡小学校。卒業生らを招いた校舎見学会を開きました。