「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースが劇的な今季初のサヨナラ勝ちで、メジャー３０球団で最速の１０勝に到達した。九回に守護神・ディアスが移籍後初被弾するなど３点リードを守れず、同点に追いつかれた。それでもマンシーが九回２死から、この試合３本塁打目となるサヨナラ弾。打った瞬間に確信し、ゆっくりとベースを一周。本塁でナインから手洗い祝福を受けた。試合は７本塁打が飛び