ドジャースの大谷翔平選手が連続試合出塁を44に伸ばし、イチローさんが持つ日本人選手の記録を更新しました。【映像】大谷翔平、イチローが持つ日本人記録を更新本拠地でのレンジャーズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷。大谷は、5回の第3打席にライト前ヒットを放ち、去年から続く連続試合出塁を44とし、2009年にイチローさんが記録した日本人選手記録を更新しました。（ANNニュース）