「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースの守護神・ディアスが大乱調で移籍後初めて救援に失敗した。７−４で迎えた九回から登板。先頭に中前打を許すと、続くカーターに１５２キロの直球を捉えられて右中間へ２ランを浴びた。ドジャース移籍後６試合目での初被弾だった。２死後には左前打を浴びて二盗を許す。ニモを申告敬遠したが、デュランに左前へ同点適時打を浴びてしまう。３点リード