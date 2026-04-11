近年、金価格の上昇が話題になっています。例えば、2022年頃には1グラムあたり8000円前後だった金価格が、足元では2万8000円前後まで上昇しています。価格が大きく上がったことで、「今が売り時では？」と考える人も多いのではないでしょうか。 しかし、いざ売却を検討すると気になるのが税金です。売却で利益が出た場合、どのような税金がかかるのか、どのくらい手元に残るのか気になる人もいるでしょう。また、金の現物で