離婚後の生活設計において、老後の収入をどう確保するかは重要な問題です。婚姻期間中に夫の扶養に入っていた妻の場合、国民年金の保険料は支払われている一方、厚生年金の保険料は支払われていません。 国民年金だけの場合、厚生年金ほど年金受給額が高くないことから、老後の生活費をまかなうことは難しい可能性があります。そのような状況で活用できるのが「年金分割制度」です。 本記事では、年金分割制度の仕組