「共働きで世帯年収が高いせいで、保育料が高くなってしまう」共働き世帯では、こうした声をよく聞きます。特に認可保育園の保育料は、世帯年収そのものではなく市民税所得割課税額をもとに決まるため、年収が上がると結果として負担も大きくなりやすい仕組みです。 しかし実は、同じ年収でもiDeCo（個人型確定拠出年金）などの控除を使うと保育料が下がるケースがあります。なぜこのようなことが起きるのでしょうか