ロッテは11日、4月29日の楽天戦、5月1日〜3日の西武戦で「GWエンジョイボールパーク」をテーマにした子供向け体験イベントの参加者の募集を開始したと発表した。ゴールデンウィーク期間中、子供が様々な体験を楽しめるイベントを実施。グラウンドキーパーや中継リポーターなどの仕事を体験できる「スタジアムお仕事体験」をはじめ、試合後のグラウンドで、選手から直接「投げる・捕る」を教わりながらボール遊びを楽しめる「マ