お笑いレジェンドの西川きよしが１１日、レギュラー出演しているＭＢＳラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜・前８時）に出演し、次週からメインパーソナリティーの浜村淳が番組に復帰する見通しであることを明かした。大阪市内で取材に応じ、２週続けて休演している浜村について「来週、来られるそうです」と１８日の生放送から復帰することを示した。この日は浜村に代わり、同局の福島暢啓アナウンサーが“代打”で出演。「