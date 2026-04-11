元日向坂４６で女優の影山優佳が１１日に自身のＳＮＳを更新し、ロケのオフショットを披露した。インスタグラムを更新し、「劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』公開記念特番が本日放送されます！なんと３年連続でこの特番を任せていただき、コナンファンとして本当に本当に光栄です！ありがとうございます！！！！！」と同日に日本テレビ系で放送される特番に出演することを報告した。「今作の舞台〓横浜〓を巡りな