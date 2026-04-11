JR西日本とJR四国は、2026年のゴールデンウィーク期間中の指定席の４月９日現在の予約状況を発表しました。JR西日本によりますと、４月24日から５月6日のゴールデンウィーク期間中の山陽新幹線の予約率は９日現在23％で、前年の同時期より２ポイント高くなっています。期間中、東海道・山陽新幹線「のぞみ」は全席指定席での運行となります。 一方、JR四国によりますと、特急列車や快速マリンライナ&#