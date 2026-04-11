◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１１日・バンテリンドーム）阪神・森下翔太外野手が、今季初３戦連発の先制６号ソロを放った。初回２死。１ボール１ストライクから大野の１４７キロ直球を迷いなく振り抜き、打球は左中間のホームランウイングに吸い込まれた。打点も「１１」に更新。手がつけられない無双状態だ。