４月１１日の中山７Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は、マイケル・ディー騎手が騎乗したタカスタカスタカス（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モアスピリット）が勝利。単勝１・３倍の断然人気に応えた。勝ちタイム１分１０秒１（稍重）。道中は２番手を追走。直線では楽な手応えのまま抜け出し、２着に６馬身差をつける圧勝だった。ディー騎手は「調教と競馬が直結していました。距離は現状はこれく