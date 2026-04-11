◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（１１日・平塚）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が先発し、１回１／３を４安打３四球５失点（自責４）で降板した。育成から支配下に昇格した今季は１軍で救援として４試合に登板していたが、外国人枠の関係で３日に出場選手登録抹消。２軍で先発として再スタートを切ったが、ほろ苦い結果となった。１―０の初回は先頭・成瀬の右前打をきっかけに２死一、二塁を招くと、関根に同点の中前適