3月末にMBSを退社したフリーアナウンサーの武川智美（57）が11日放送のMBSラジオ「それゆけ！メッセンジャー」（土曜前11・30）に出演。暗躍ぶりをツッコまれた。他番組でも共演中のメッセンジャー・あいはらから「（退社後）ちょっとゆっくりするわ、とか言いながらいろいろ暗躍してることを聞きましてね」と言われた。9日にABCラジオ「ますだおかだ増田のラジオハンター」に出演。「（ABC社内を）ウロウロ調査してね。浦川