声優の大塚明夫が11日、都内で行われたアニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】畑芽育、横浜流星ら声優キャストが登場！『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台あいさつの様子大塚は横溝重悟役を担当。登場は『名探偵コナン 漆黒の追跡者』（2009年公開）以来となり、「およそ17年ぶりに『コナン』の劇場版に参加させていただ