■MLB ドジャース 8x−7 レンジャーズ（日本時間11日、ドジャー・スタジアム）ドジャースは本拠地で行われたレンジャーズとの大接戦を制し、今季初のサヨナラ勝利を飾った。大谷翔平（31）は「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打1四球（敬遠）。第3打席では右安打を放ち、2009年にイチロー（マリナーズ）が記録した日本選手最長記録を超える“44”試合連続出塁の快挙を達成した。試合はM.マンシー（35）が2打席連続のソロ本塁打、A