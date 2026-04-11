タレントの奥ゆい（26）が11日、都内で初の写真集「ゆいゆい」の発売記念イベントを行った。イベントに先立って報道陣に対応し、3月25日に発売した写真集をPR。「けっこう脱ぎました。今まで見せたことのないカット、ベッドのカットとか…。最大露出のカットは、自分でも『これ見ていいのかな』って思うぐらい。自分の中でドキッとするようなカットもあった」と、際どい写真も数多く掲載されていて、自身も驚く仕上がりだと説明し