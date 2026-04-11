元ミス東大で、東大公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）が11日までにXを更新。「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）のポストに反応した。ひろゆき氏は10日、「芸能界で通用するレベルの美人は、一朝一夕で成れるモノではなく、その人に会う髪型、髪色、表情の作り方、話し方、声の出し方、化粧、立ち居振る舞い、スタイル、身長、体重と、様々な要素を磨いてきた人達が争ってるのね