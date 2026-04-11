「株は大金が必要で、一日中見張っていないといけない」と思っていませんか？実際には、1株数百円から買える身近な銘柄に絞り、忙しい出社前のわずかな時間だけで着実に利益を積み上げている人がいます。成功のヒミツは、チャートが「N」の形に見えるタイミングだけを狙い撃ちすること。そして、もし値下がりしても大きな損をしないよう「保険の注文」をかけておくこと――。本記事では、中野稔彦氏の著書『株をやるなら逆指値』