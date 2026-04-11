大手靴メーカーのASBeeが公式インスタグラム（@asbee_official）で、周りと差がつく画期的な “結ばない” 靴紐の結び方を紹介しています。紐がほどけにくいにも関わらず脱ぎ履きしやすい便利な裏ワザです。この動画は160万回以上再生されており、ユーザーの関心の高さがうかがえます。【動画】簡単！ “結ばない” 靴紐の結び方やり方を解説1．一番上の紐穴に通した後、片方の紐をボールペンに4回くるくると巻きつける2．巻きつけ