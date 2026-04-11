＜マスターズ 2日日◇10日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の2日目。2021年の覇者で2度目の優勝を狙う松山英樹は、6バーディ・4ボギーの「70」で回り、首位のローリー・マキロイ（北アイルランド）と10打差の16位タイで週末を迎える。過去2度の出場経験があり、今年から中継するTBSの解説を務める藤田寛之は、松山のプレーをどうみたか。〈連続写真〉松山英樹はアドレ