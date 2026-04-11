＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。今季日本ツアー初戦の渋野日向子は3バーディ・1ボギー・2ダブルボギーの「74」と振るわず、トータル3オーバー・69位タイでホールアウト。予選落ちが濃厚となっている。【写真】ミニスカスタイルの吉田鈴さん前半で2つのダブルボギーを喫した渋野。後半は2バーディ・1ボギ