政府は4月11日付で、警察官や自衛官など危険性の高い業務に従事した元公務員を対象とする危険業務従事者叙勲の受章者を発表しました。 新潟県内からは瑞宝双光章33人、瑞宝単光章39人の合わせて72人が受章します。 職種別では、警察官33人・自衛官17人・消防吏員15人・刑務官等6人・海上保安官1人です。 発令日は4月29日です。