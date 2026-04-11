いよいよ始まるアメリカとイランの協議。イスラエル軍によるレバノン攻撃が続く中、予定通り開催されるのでしょうか。【写真で見る】「彼らが我々を欺こうとするならば…」パキスタンでの協議へ向かうバンス副大統領日本政府は石油備蓄“追加放出”へ…原油供給の行方どうなるイラン情勢の悪化は、私たちにさらなる負担を強いるかもしれません。電気事業連合会森望 会長「早ければ6月ぐらいから、電気代が今回の中東情勢を