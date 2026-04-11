きのう夜、東京・世田谷区の資材置き場で、トラックから水道管をおろす作業中に作業員が死亡する事故がありました。きのう午後10時ごろ、東京・世田谷区喜多見の資材置き場で、トラックの荷台にあった水道管をおろすためクレーンで吊り上げていたところ、60代の男性作業員がトラックと水道管の間にはさまれました。作業員は病院に運ばれましたが、きょう午前6時半ごろ、死亡が確認されました。この水道管は、東京都が発注した世田