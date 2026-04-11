お散歩前に息の合った“グルグル儀式”をする2匹の柴犬が、SNSで話題となっている。【映像】回り続ける様子（実際の映像）2匹の柴犬がぐるぐるぐるぐる…。息の合った動きを見せるのは赤柴のジロウくん（2歳）と黒柴のこつぶくん（1歳）。この日、お散歩に出かけようと飼い主（@403mL）が声をかけるとなぜか2匹が玄関で回り始めたんだそう。飼い主も「散歩前のこの儀式は柴あるあるですか？」と、謎の儀式