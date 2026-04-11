１１日の福島７Ｒ（ダート１７００メートル）で小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸＝が、９番人気のルージュマローネ（牝４歳、美浦・栗田）に騎乗し、今年のＪＲＡ６勝目、同通算７２勝目を挙げた。好スタートを切ると、ハナを譲らずラチ沿いを確保。４角で外からかぶされそうになったが、タイトにコーナーを回り切ると、直線でも粘り腰を発揮して後続を振り切った。２月２８日の小倉以来、約１カ月ぶりの勝利を挙げた小林