タレント西川きよし（79）が11日、大阪市の南海なんば駅前なんば広場で、あしなが学生募金事務局主催「あしなが学生募金関西オープニングセレモニー」に参加した。18日にスタートする春のあしなが学生募金のオープニングセレモニー。きよし自身も父親の病気で高校進学をあきらめた。3人の子供を持つ親でもあり、86年からボランティアとして参加。活動歴は40年に到達した。MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」に出演後、なんばグラ