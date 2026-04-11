「春の大川木工まつり」のメイン会場となっている福岡・大川市の大川産業会館には、地元の家具メーカーなど130社ほどが出展し、約1万点の家具が通常よりも安く販売されています。初日の11日は、朝から訪れた人たちがダイニングテーブルやソファーなどを吟味していました。購入者に最高で10万円の商品券が当たる抽選も、行われているということです。会場には子どもたちが描いた「夢の家具」の絵をもとに家