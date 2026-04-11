元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が１１日、フリーアナウンサーの徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。石原氏は１９９０年の衆院選に初当選。２０２５年６月に政界引退を表明しジャーナリストへ転身した。０８年と１２年の自民党総裁選へ出馬した石原氏に徳光さんは「周囲からもそう見られていただろうし、特に選挙区民は、あ