◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１１日・バンテリンドーム）１２日・中日戦に先発する阪神・高橋遥人投手が、竜打線に「ビビらずしっかり投げていけたらなと思います」と闘志を燃やした。今季ここまで２試合に登板して１勝０敗、防御率０・６０。特に直球を「より良くできるように毎回やっているつもり」と前回登板から取り組んできた。新設されたホームランウイングで狭くなった敵地でも「意図して攻められればなと思いま