◆女子プロゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第２日（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）今季１勝を含め、全５試合でトップ１０入りしていたメルセデスランク首位の菅楓華（ニトリ）は２バーディー、５ボギーの７５と苦戦し、通算２オーバーとスコアを落とした。菅がホールアウトした時点で６３位。予選通過ライン予選通過ライン（５０位タイまで）とは２打差が