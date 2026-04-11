炊飯器でパラパラ炒飯 炊飯器に材料を入れてボタンを押すだけでお店のようなパラパラ炒飯が完成しちゃいます！特別なテクニックがなくても本格的な味わいになるのが本当に嬉しいですね。 後入れ調味料でパラパラに！1.お米と具材を炊飯 お米と材料を炊飯します。 2.たまごと油を後入れ！ お米をコーティングするはたらきがあるたまごと油を後から入れることで、パラパラに仕上がります。 3.切るように混ぜる すし飯を作る要