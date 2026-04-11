◆関西学生野球春季リーグ戦▽第２節１回戦関大１―０関学大（１１日・甲子園）関大の左腕・米沢友翔（４年＝金沢）がリーグ戦初勝利を１安打無四死球、完封の準完全試合で飾った。１１４球で残塁０の打者２７人で、７回まで毎回の１３奪三振の快投だった。初回に３者連続空振り三振を奪い波に乗った。「ちょっと飛ばしすぎたかなっていう風に思ったんですけど、あの三振が自分を勢いづけてくれたのかなと思いました」。コ