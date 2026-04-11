「転売ヤー」による人気商品の不当な買い占めや高額転売を抑制する動きが、官民一体の多角的なアプローチで進んでいる。２次流通プラットフォームによる出品ルールの厳格化や、メーカーによる供給方法の見直しのほか、自治体による公式参入が相次ぎ、市場の健全化に向けた「包囲網」が形成されつつある。ＬＹコーポレーションは２月から、運営する「ヤフー・フリマ」や「ヤフオク！」で、特定の人気ホビー商材を対象とした時限