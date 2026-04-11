部下との食事、口止めされた約束…それらは妻を試すための行動だったのでしょうか。それとも、夫側が部下の罠にはまっていたのでしょうか…。妻は謎を解く鍵は、夫の言動の中にあると気づきました。そして調べれば調べるほど、深山の狙いが明確になっていったのです。この先、妻の選択は夫婦の未来を大きく変えることになるのです。>>【まんが】夫を狙う相談女(ウーマンエキサイト編集部)