◇MLB ドジャース 8-7 レンジャーズ(日本時間11日、 ドジャースタジアム)ドジャースは9回に抑えのエドウィン・ディアス投手が3失点し、同点に追いつかれました。今季からドジャースのクローザーとして活躍するディアス投手。7-4と3点差の9回から登板すると、先頭打者にヒットを許し、続くエバン・カーター選手に2ランを浴びいきなり1点差に詰め寄られます。その後は2死まで打ち取りますが、ジョシュア・ヤング選手にヒットを許すと