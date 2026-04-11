開催：2026.4.11 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 9 - 6 [アストロズ] MLBの試合が11日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとアストロズが対戦した。 マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するアストロズの先発投手は今井達也で試合は開始した。 1回裏、ピッチャー 今井達也がワイルドピッチでマリナーズ得点 SEA 1-0 HOU、5番 ランディ・