三菱地所、鹿島建設、ヒルトンは4月1日、ヒルトンのライフスタイルブランド「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」を開業しました。■ブランド初のアジア太平洋地域リゾート進出「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」は、「キャノピーbyヒルトン」ブランドとしてアジア太平洋地域初のリゾート進出で、国内で2軒目（※1）、ヒルトンにとって沖縄県内で7軒目（※2）のホテルとなります。また三菱地所と鹿島建設は、「キャ