NEXT switchは、文具のプロがセレクトしたシールを毎月届ける定期サービス「シールのサブスク」を展開。申込みは専用サイトから受け付けています。【申込ページURL】https://www.bungudo.jp/items/128168656同サービスは、2026年1月の開始以降、SNSなどをきっかけに利用が広がり、発送数は開始3カ月で約14倍に伸びています。■ポストに届く、毎月のシールとの出会い「シールのサブスク」は、毎月ポストに届く体験型サービス。外側