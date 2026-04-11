鹿島アントラーズは11日、鹿島サポーター違反行為に関する処分を発表した。発表によると、今月4日にケーズデンキスタジアム水戸で開催された明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第9節の水戸ホーリーホック戦の試合終了後、鹿島サポーター2名が立ち入り禁止エリアへ侵入し会場運営の妨げになる行為を行ったという。同行為はJリーグ試合運営管理規定のルール違反にあたり、該当者として鹿島サポーター2名を特定